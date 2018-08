‘Ik zie mijzelf in de voetsporen van Mbappé treden en het beter doen’

Willem Geubbels geldt als een van de grootse talenten van Frankrijk. De zeventienjarige buitenspeler, die voor twintig miljoen euro deze zomer Olympique Lyon inruilde voor AS Monaco, denkt dat hij een grote toekomst voor zich heeft. De jongeling, die ook van Nederlandse afkomst is, ziet de nog prille carrière van Kylian Mbappé als voorbeeld.

De achttienjarige aanvaller van Paris Saint-Germain begon eveneens bij AS Monaco in het profvoetbal en groeide uit tot een van de grootste talenten ter wereld. “Ik zie mijzelf in de voetsporen van Mbappé treden en het beter doen. Waarom niet?”, aldus Geubbels, die werd begeerd door Manchester City en RB Leipzig, geciteerd door diverse Franse media.

Geubbels wordt vanwege zijn speelstijl en jeugdigheid al veelvuldig vergeleken met de wereldkampioen. “Dat zorgt ervoor dat ik grootse dingen wil bereiken, net als hij, maar het zorgt niet voor extra druk op mijn schouders”, aldus Geubbels bij zijn presentatie bij de Monegasken. Het toptalent heeft tot medio 2023 getekend bij de Ligue 1-club.