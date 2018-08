Seedorf roept Onana na veelbesproken breuk op voor Kameroen

André Onana is door bondscoach Clarence Seedorf opgeroepen voor de interland tegen de Comoren. De doelman van Ajax keert zodoende terug bij de nationale ploeg van Kameroen, nadat hij in 2017 ruzie had met voormalig bondscoach Hugo Broos. Seedorf en diens assistent Patrick Kluivert zorgen nu voor een terugkeer van Onana.

Onana wilde in 2017 liever strijden voor een plek in het basisteam van Ajax dan dat hij als derde doelman actief zou zijn op de Confederations Cup. Het besluit van de jonge sluitpost werd hem niet in dank afgenomen. Na het ontslag van Broos werd Onana nog een keer opgeroepen, namelijk voor een oefenwedstrijd tegen Koeweit, waarin hij minuten maakte.

Onana maakt deel uit van de groep van 23 spelers die zijn opgeroepen door Seedorf. Fabrice Ondoa van KV Oostende en Carlos Kameni van Fenerbahçe zijn de andere twee keepers in de selectie. Kameroen is als organisator al geplaatst voor de Afrika Cup van 2019, maar doet wel mee aan het kwalificatietoernooi. Begin september wordt het kwalificatieduel met de Comoren afgewerkt.