Berghuis en Toornstra vallen tegen: ‘Net alsof hij op een begrafenis rondliep’

Feyenoord won zondagmiddag met 3-0 van Excelsior, maar het spel van de bekerwinnaar was volgens veel fans van de Rotterdamse club nog niet overtuigend. Feyenoord beleefde een slechte week met de nederlaag tegen De Graafschap (2-0) en het gelijkspel tegen AS Trencín (1-1). Rob Jacobs kan geen lijn in het spel van Feyenoord detecteren.

"Ik vond Feyenoord heel mat spelen, met veel balverlies. Ze winnen alleen maar omdat Excelsior dat niet kan afstraffen”, analyseert de voormalig trainer van Feyenoord bij RTV Rijnmond. Jacobs constateert dat Feyenoord geen team is en wijst naar verschillende spelers van de Rotterdammers, onder wie Steven Berghuis en Jens Toornstra.

“Het is verschrikkelijk hoe die Berghuis rondloopt, daar zit totaal geen progressie in. Giovanni van Bronckhorst (trainer, red.) zou hem er eens af moeten halen om een jonge speler de kans te geven”, aldus Jacobs, die ook kritisch is op Toornstra. "Hoe Toornstra erbij liep kon ook echt niet. Het was net alsof hij op een begrafenis rondliep”, stelt Jacobs vast.

Feyenoord begon het seizoen nog goed met de winst van de Johan Cruijff Schaal, nadat regerend landskampioen PSV met strafschoppen werd verslagen. Daarna ging het snel minder met de ploeg van Van Bronckhorst, met een 4-0 nederlaag tegen Trencin als dieptepunt. Komende zondag neemt Feyenoord het in het Abe Lenstra Stadion op tegen sc Heerenveen.