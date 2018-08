Ten Hag hoopt op stimulans: ‘Dan kan de ploeg nog overtuigender spelen’

Ajax neemt het woensdagavond in eigen huis op tegen Dynamo Kiev in het kader van de play-offs voor de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers wachten twee pittige confrontaties met de topclub uit Oekraïne, zo verwacht Erik ten Hag. De trainer van Ajax stelt vast dat Dynamo Kiev van een ander kaliber is dan Sturm Graz en Standard Luik.

“We zullen twee hele goede dagen moeten hebben. Het is een dynamische, voetballende ploeg waartegen we komen te spelen”, analyseert Ten Hag voor de camera van Ajax TV. De oefenmeester heeft geconstateerd dat Dynamo Kiev goed op de nul kan spelen. “Het is dus ook een stugge ploeg waar een goede mentaliteit in zit”, vervolgt Ten Hag, die spreekt over fifty-fifty.

De trainer zegt te genieten van de sfeer tijdens de Europese thuisduels. “Met zo'n wisselwerking wordt je nog meer gestimuleerd. Dan kan de ploeg nog overtuigender spelen. Wij moeten dat natuurlijk ook zelf creëren. Door zelf volle bak te gaan, iets af te dwingen. Dan slaat het over naar de tribune. Europees moet je natuurlijk op de nul zien te spelen in de thuiswedstrijd, maar we moeten er ook een zien te maken.”

Spelers leven vaak van wedstrijd tot wedstrijd, maar Ten Hag kijkt doorgaans wat duels vooruit. “Ik heb al contact gehad met onze analisten Tonnie Bruins Slot en Frank Peerenboom. Dan krijg je al wat informatie. Op de terugweg heb ik verder al iets teruggezien van Kiev. Zo langzamerhand moeten we dat beeld compleet maken en ons plan trekken”, besluit Ten Hag.