Florenzi prijst Kluivert na invalbeurt: ‘Hij past zich probleemloos aan’

Justin Kluivert heeft het afgelopen weekeinde een goede indruk gemaakt bij zijn debuut voor AS Roma in de Serie A. De buitenspeler kwam tegen Torino (0-1) als invaller binnen de lijnen en gaf vlak voor tijd de assist op het enige doelpunt van de wedstrijd van Edin Dzeko. Ploeggenoot Alessandro Florenzi noemt de overwinning ‘verdiend’ en spreekt met lovende woorden over de Nederlander.

Twintig minuten voor tijd kwam Kluivert binnen de lijnen voor Cengiz Ünder. In de 89ste minuut zocht Kluivert de achterlijn op en gaf hij voor op Dzeko, die met een fraaie volley de winnende maakte. Florenzi roemt de ex-Ajacied in gesprek met Roma TV. “Kluivert is iemand die een wedstrijd kan openbreken. Met zijn lichaamsbouw en snelheid kan hij zich probleemloos aanpassen aan de snelheid van een wedstrijd. Net als Ünder komt hij gedreven binnen de lijnen en is hij in staat om voor gevaar te zorgen zoals hij deed bij het doelpunt.”

Door de overwinning gaat Roma goed van start in de Serie A. “Het is altijd mooi om te winnen en het maakt niet uit in welke minuut je scoort. We hadden al twee keer de lat geraakt en het was dan ook een verdiende overwinning. We nemen drie punten mee naar huis en hebben gespeeld als een team”, aldus een tevreden Florenzi, die het volgende week maandag met Roma op eigen veld opneemt tegen Atalanta.