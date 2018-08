Van Bommel hoopt ook op Ajax: ‘Er wordt denigrerend naar BATE gekeken’

PSV neemt het dinsdag en volgende week op tegen BATE Borisov in een poging de groepsfase van de Champions League te bereiken. De selectie van PSV is maandag aangekomen in Wit-Rusland om het uitduel af te werken. Trainer Mark van Bommel ziet zijn ploeg niet als favoriet en wijst naar de Europese ervaring van de tegenstander.

“Zij hebben recent meer ervaring in de Champions League dan wij. Ik vind dat er vrij denigrerend naar BATE Borisov wordt gekeken. Als je wat dieper op de club inzoomt, zie je dat zij de afgelopen tien jaar vaker in de Champions League hebben gespeeld dan wij. Volgens mij zegt dat genoeg over het niveau van BATE Borisov”, aldus Van Bommel op de clubsite van de Eindhovenaren.

Van Bommel weet dat er ook op financieel gebied veel afhangt van de wedstrijden tegen de topclub uit Wit-Rusland. “Maar met de financiën houd ik me eerlijk gezegd niet zo bezig. Wij kunnen bij winst minimaal zes wedstrijden op topniveau spelen. Dat is waar wij voor voetballen. Niet voor de miljoenen, al zijn die natuurlijk ontzettend belangrijk en waardevol voor de club.”

“Het is heel erg belangrijk dat Ajax en PSV de Champions League haalt. Financieel is het misschien gunstig voor ons als wij het wel halen en Ajax niet, maar je moet ook naar de langere termijn kijken. Als we ons nu allebei kwalificeren, kunnen we misschien weer naar een situatie dat de landskampioen zich rechtstreeks voor de groepsfase plaatst”, aldus Van Bommel.