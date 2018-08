Wenger bevestigt belangstelling Henry: ‘Hij heeft de kwaliteiten ervoor’

Thierry Henry wordt de laatste dagen hevig gelinkt met het trainerschap bij Girondins Bordeaux. Bij de Franse club is Gustavo Poyet geschorst vanwege openlijke kritiek op de clubleiding. Arsène Wenger, voormalig manager van Henry bij Arsenal, zegt in gesprek met Corse Matin dat de oud-spits graag aan de slag wil gaan bij Bordeaux.

“Ja, hij wil het doen. Hij is intelligent en heeft de kwaliteiten ervoor. De vraag die wij (trainers, red.) onszelf stellen is of we klaar zijn om onze levens op te offeren voor een baan als coach”, aldus Wenger. Henry werd in 2016 assistent-trainer van Roberto Martinez bij de nationale ploeg van België en bereikte met de ploeg de halve finale van het WK, waarin Frankrijk te sterk bleek.

Poyet zag bij Bordeaux Malcom en Diego Rolan vertrekken deze zomer, maar slechts een klein deel van de opbrengsten werd geïnvesteerd in nieuwe krachten. Donderdag kwam daar het vertrek van spits Gaëtan Laborde naar Montpellier bovenop en dat was voor Poyet de druppel. De oefenmeester had naar eigen zeggen een deal gesloten met de clubleiding dat er niemand meer zou vertrekken.

“Nee, ik ben niet blij. Het is schandalig wat de club met Laborde heeft gedaan. Ik heb de club verteld dat hij niet weg mocht, voordat we een vervanger hadden gestrikt. Ze hebben niemand gehaald, maar Laborde wel laten gaan. (…) Of ik door wil? Nee. Het is een schande tegenover mij, de spelers en de supporters. Ik heb een verklaring nodig van de eigenaar of de voorzitter. Of ik ontslag ga nemen? Dat weet ik niet."