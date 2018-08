KNVB erkent fout VAR bij VVV-Ajax: ‘Dat had hij wél moeten doen’

Ajax was de VAR zaterdagavond bij de wedstrijd tegen VVV-Venlo (0-1 winst) dankbaar, want door de video-scheidsrechter werd een doelpunt van de thuisploeg afgekeurd en kregen de Amsterdammers vlak voor tijd een strafschop. Echter, de VAR greep niet in toen scheidsrechter Kevin Blom een stevige overtreding van Peter van Ooijen op Frenkie de Jong over het hoofd zag. De KNVB laat in een reactie aan Ajax Life weten dat de VAR had moeten adviseren om Van Ooijen met rood van het veld te sturen en voegt daar aan toe dat de speler achteraf niet meer bestraft kan worden.

“De speler van VVV-Venlo had inderdaad een rode kaart moeten krijgen voor ernstig gemeen spel”, laat een woordvoerder van de voetbalbond weten. De KNVB laat weten waarom de rode kaart niet werd gegeven: “De VAR heeft de situatie beoordeeld, maar was niet overtuigd van een rode kaart en greep daarom niet in. Dat had hij wél moeten doen.”

De KNVB laat weten dat Van Ooijen niet meer bestraft kan worden. “De aanklager kan de zaak niet in behandeling nemen, omdat de overtreding is beoordeeld door zowel scheidsrechter als VAR.” De voetbalbond erkent dat het vreemd is dat de VAR in dit geval niet heeft ingegrepen, terwijl bij de wedstrijd tussen FC Utrecht en PEC Zwolle zondag Joris van Overeem in een vergelijkbare situatie alsnog met rood van het veld werd gestuurd nadat de videobeelden werden bestudeerd.

“Wij begrijpen dat er wordt gewezen op een vergelijkbare overtreding in een andere wedstrijd waar de rode kaart na een VAR-ingreep wel wordt gegeven. De conclusie hoort te zijn dat daar wel de juiste beslissing is genomen”, besluit de woordvoerder.