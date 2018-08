Klopp sluit nieuwe recordtransfer uit: ‘Dat gaat écht niet gebeuren’

Liverpool gaf in de afgelopen Engelse transferperiode grote bedragen uit op de transfermarkt, maar zal volgens manager Jürgen Klopp nooit spenderen zoals Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht gaf vorig jaar liefst 222 miljoen euro uit aan Neymar en dat gaat wat de Engelse topclub te ver. "Dat gaat niet gebeuren, echt niet. Wij hebben onze grenzen.”

Neymar maakte een jaar geleden de overstap van Barcelona naar PSG, nadat de Fransen de afkoopsom van de Braziliaans international op tafel legde. Liverpool behoort net als Paris Saint-Germain tot de clubs met de grootste transferuitgaven. Zo werd voor Naby Keïta 60 miljoen euro betaald, kostte doelman Alisson Becker circa 62,5 miljoen euro, kwam Fabinho voor 45 miljoen euro over van AS Monaco en werd eerder voor Virgil van Dijk voor liefst 78,8 miljoen euro betaald.

Desondanks zullen the Reds nooit 222 miljoen euro voor een speler betalen, stelt Klopp. “Absoluut niet, geen kans”, aldus Klopp tegen Kicker. Volgens de Duitse manager is het goed merkbaar dat de transfermarkt in de laatste jaren enorm veranderd is. “Het voelt alsof honderd miljoen euro tegenwoordig vijfhonderd miljoen euro is. Toen Neymar voor 222 miljoen euro naar PSG ging, was ik erg verbaasd. Ik had er toen al een mening over, maar sindsdien is er veel veranderd.”