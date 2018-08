‘Ik denk dat dit het beste Ajax is van de afgelopen tien jaar’

Erik ten Hag beschikt over de beste Ajax-selectie van de afgelopen tien jaar. Althans, dat stelt Pierre van Hooijdonk. De oud-speler van onder meer Feyenoord en Benfica is onder de indruk van de kwaliteit in de selectie van de Amsterdammers. Volgens Pi-Air is het huidige Ajax beter dan het team dat vorig jaar de finale van de Europa League behaalde.

Van Hooijdonk vindt Ajax op dit moment beter dan de ploeg van jaren geleden waarin Luis Suárez, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Christian Eriksen speelden. "Ik denk dat dit het beste Ajax is van de afgelopen tien jaar. Beter dan de ploeg die de Europa League-finale haalde? Ja, dat vind ik wel. Meer ervaring en met Ziyech en Tadic is er ontzettend veel voetbal."

Van Hooijdonk heeft er dan ook vertrouwen in dat Ajax zich kwalificeert voor de groepsfase van de Champions League. Als de ploeg van Ten Hag de dubbele confrontatie met Dynamo Kiev overleeft, is het tot en met december zeker van Champions League-voetbal. “Ik heb Ajax dusdanig goed zien spelen tegen Standard Luik dat ze in staat zijn om de Champions League te halen. Ze zitten dichter bij de Champions League dan de voorgaande jaren", aldus Van Hooijdonk bij Studio Voetbal.

Ajax rekende in de tweede voorronde van de Champions League af met Sturm Graz. In de derde voorronde waren de Amsterdammers te sterk voor Standard Luik. In België bleef Ajax steken op een 2-2 gelijkspel, waarna vorige week in de Johan Cruijff ArenA de klus werd geklaard door met 3-0 te winnen.