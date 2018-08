Eintracht Frankfurt strikt ex-Groninger en bedingt optie tot koop

Filip Kostic vervolgt zijn loopbaan bij Eintracht Frankfurt. De 25-jarige buitenspeler komt voor twee seizoenen op huurbasis over van Hamburger SV. De nieuwe werkgever van Kostic heeft bij de onderhandelingen een optie tot koop weten te bedingen. Het contract van de ex-speler van onder meer FC Groningen loopt bij HSV door tot de zomer van 2021.

Het vertrek van Kostic bij HSV komt niet uit de lucht vallen. Na de degradatie uit de Bundesliga hield de club al rekening met een transfer van de Servische aanvaller. Maandagochtend meldde Hamburger Morgenpost nog dat Kostic weigerde om nog langer voor HSV te spelen, omdat hij zijn zinnen had gezet op een overstap naar Eintracht Frankfurt.

Kostic maakte medio 2014 voor circa zes miljoen euro de overstap van FC Groningen naar VfB Stuttgart. Twee jaar later werd hij voor veertien miljoen euro weggehaald door HSV. In totaal kwam hij tot 120 wedstrijden in de Bundesliga. “Met Filip Kostic krijgen we precies de speler die we nodig hebben voor onze manier van spelen”, reageert sportief directeur Bruno Hübner op de clubwebsite over het aantrekken van Kostic. “Hij is technisch sterk en beschikt over snelheid.”

Bij Eintracht Frankfurt is Kostic niet de enige speler met een verleden in de Eredivisie. Jetro Willems, Sébastien Haller en Jonathan de Guzman verdedigen dezelfde clubkleuren. Voor de ploeg van trainer Adi Hütter gaat het nieuwe Bundesliga-seizoen zaterdag met een uitwedstrijd tegen SC Freiburg.

Eerder deze maand ging Eintracht Frankfurt nog hard onderuit in de strijd om de Duitse Supercup, waarin Bayern München met 5-0 te sterk was. Afgelopen zaterdag werd Frankfurt door vierdeklasser SVV Ulm uitgeschakeld in de DFB Pokal, het bekertoernooi dat de club vorig seizoen nog wist te winnen.