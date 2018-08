Heerenveen-Feyenoord in gevaar na hoogoplopend conflict

Stewards van sc Heerenveen zijn woest op de club, zo weet de Leeuwarder Courant maandagmiddag te melden. Een boycot voor het duel met Feyenoord aanstaande zondag dreigt. Aanleiding is een spandoek tijdens de wedstrijd tegen Vitesse (1-1) met de tekst 'Rust zacht Pake, vak 27, paal 8'. Met het spandoek wilden twee kleinkinderen hun grootvader een laatste eer bewijzen.

Het spandoek paste, zo dachten de twee jongens, bij de actie die Heerenveen had georganiseerd, namelijk om in de twaalfde minuut stil te gaan staan voor supporters die afgelopen jaar waren overleden. Het spandoek mocht het Abe Lenstra Stadion niet in, maar even later hing hij er tóch, dankzij een vriend van het duo. Het spandoek werd vervolgens door een steward verwijderd.

“Een van onze stewards lijkt, bij een zakelijke ingang van het stadion, zelfstandig de beslissing te hebben genomen om het spandoek niet toe te laten tot het stadion”, liet Heerenveen maandag weten. Met dit statement zijn de stewards absoluut niet blij. Zij willen niet spreken van een individuele actie, maar een commando vanuit Heerenveen.

“Je wilt niet weten wat wij over ons heen krijgen op social media”, wordt een steward geciteerd door de Leeuwarder Courant. “Het spandoek moest in opdracht van de commandoruimte worden verwijderd. Elke steward die zondag met een oortje rondliep kan dit beamen. Heerenveen beseft niet dat, doordat ze nu de waarheid verdoezelen, elke steward door hun eigen supporters kan worden aangevallen.”

“Het is te hopen dat Luuc (Eisenga, red.) het boetekleed aantrekt. Anders is elke steward zondag het pispaaltje.” In een reactie laat algemeen directeur Eisenga weten dat dit niet nooit de bedoeling is geweest. “Wij staan vierkant achter onze stewards. Eerst moet de emotie uit de discussie. Dan moeten we een beeld krijgen van wat er daadwerkelijk is gebeurd. (...) We gaan hier de komende tijd over spreken. We komen hier wel uit.”