Arsenal op pijnbank gelegd: ‘Geen speler zou bij Chelsea in de basis staan’

Chelsea won zaterdag met 3-2 van Arsenal, nadat de ploeg van Maurizio Sarri vorige week ook al een goed resultaat boekte door Huddersfield Town met 0-3 te verslaan. Jamie Redknapp laat in zijn column voor de Daily Mail weten niet zozeer onder de indruk te zijn van het spel van Chelsea, maar vooral teleurgesteld te zijn in de prestaties van the Gunners op Stamford Bridge.

“Arsenal heeft wellicht wilskracht getoond door terug te vechten van een 2-0 achterstand, maar de 3-2 verlies verbloemt veel. Kijkend naar het team van Arsenal is er geen één speler bij die in de basis van Chelsea zou staan. Centraal in de defensie zijn Shkodran Mustafi en Sokratis duidelijk geen partners”, zo stelt de voormalig middenvelder van onder meer Liverpool en Tottenham Hotspur.

“César Azpilicueta is defensief sterker en ook in aanvallend opzicht creatiever dan Héctor Bellerin, terwijl Marcos Alonso al indruk maakt sinds zijn debuut in 2016.” Ook wijst Redknapp naar de doelmannen van de twee clubs uit Londen en stelt vast dat Petr Cech zijn beste tijd gehad heeft. “Kepa Arrizabalaga had het veel beter moeten doen bij het eerste doelpunt van Henrikh Mkhitaryan.”

“Maar ik heb veel liever een jonge doelman die zelfvertrouwen heeft en meedoet in het spel dan Petr Cech, die continu worstelt. Er was ook totaal geen competitie aangaande het middenveld”, besluit Redknapp. Arsenal neemt het zaterdag in eigen huis op tegen stadsgenoot West Ham United, terwijl Chelsea zondag op bezoek gaat bij Newcastle United.