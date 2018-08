Gerrard volgt Ibrahimovic: ‘Dit hoort niet thuis in het elitevoetbal’

Steven Gerrard won zondag met zijn ploeg Rangers FC van Kilmarnock met 1-3 in de Schotse League Cup, maar de manager zag Jamie Murphy al na zeventien minuten uitvallen. Na afloop werd de manager van Rangers FC gevraagd of het kunstgras bij Kilmarnock voor de blessure bij de buitenspeler heeft gezorgd en de Engelsman was duidelijk in zijn bewoordingen.

"Het is lastig om te bepalen of dat de blessure heeft veroorzaakt. We weten allemaal wel dat kunstgras niet zo veilig is als gewoon gras. Ik ben niet hier om disrespect te tonen aan Kilmarnock en hun faciliteiten. Ik weet dat het helpt om een voetbalclub draaiende te houden. Maar naar mijn mening hoort dit niet thuis in het elitevoetbal", wordt Gerrard geciteerd door diverse Schotse media.

Het commentaar volgt snel op de beslissing van Zlatan Ibrahimovic om een trip van Los Angeles Galaxy naar Seattle Sounders af te blazen, aangezien hij het risico niet wilde nemen om te voetballen op kunstgras met zijn gevoelige knie. Gerrard begrijpt Ibrahimovic wel en is eveneens geen voorstander van kunstgras. "We hebben te maken met elitevoetballers, die enorm veel geld verdienen."

"Ik denk dat bij iedere club over de hele wereld geldt dat natuurgras veiliger is", vervolgt Gerrard. "We moeten afwachten wat de ernst van de blessure is. Als je het Jamie nu vraagt, zou hij zeggen dat het veld de oorzaak is. Ik geloof ook niet dat dit de eerste keer is dat Rangers een dergelijke blessure hier oploopt. Maar laten we eerst afwachten", besluit Gerrard.