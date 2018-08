Rel rond duel Lazio-Napoli: ‘Vrouwen zijn niet toegelaten in de loopgraven’

Lazio speelde zaterdag thuis tegen Napoli en verloor de seizoensouverture in de Serie A met 1-2. Na het duel is een rel ontstaan, aangezien de harde kern van Lazio vóór de wedstrijd een pamflet uitdeelde met de uitdrukkelijke vraag om de eerste tien rijen van de Curva Nord vrij te houden voor mannen. "Vrouwen zijn niet toegelaten in onze loopgraven", zo luidt de tekst op het pamflet.

“De Curva Nord is voor ons een heilige plaats, met ongeschreven regels die gerespecteerd moeten worden. Wij beschouwen de eerste rijen al sinds mensenheugenis als loopgraven en daar zijn vrouwen niet toegelaten. Vrouwen, echtgenotes en verloofden worden dus vriendelijk verzocht om niet op de de eerste tien rijen plaats te nemen”, zo valt er te lezen.

“Wie het stadion heeft gekozen als alternatief voor een rustige, romantische dag in Villa Borghese (een van de grootste parken van Rome, red.), kan beter ergens anders naartoe.” Arturo Diaconale, woordvoerder van de Italiaanse club, stelt dat Lazio hier niets vanaf wist. “Het is een onafhankelijk initiatief van supporters van de Curva Nord. Dit is zeker niet de visie van de club, we zijn tegen elke vorm van discriminatie.”

De Italiaanse voetbalbond heeft ook in felle bewoordingen schande gesproken van de actie van de Lazio-fans. “De slechtste grap van de zomer”, aldus Roberto Fabbricini tegenover Radio Anch’io Sport. “Een stadion moet een ontmoetingsplek zijn voor families, het gettoïseren is heel dom.” Naar verluidt doet zowel de politie als de Italiaanse voetbalbond onderzoek naar de kwestie.