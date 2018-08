Felle kritiek op Mourinho: ‘Ik denk dat hij voor Kerstmis weg is’

Manchester United verloor zondag met 3-2 van Brighton & Hove Albion en Lee Sharpe ziet de bui al hangen. De voormalig middenvelder van onder meer the Mancunians en de nationale ploeg van Engeland denkt niet dat José Mourinho nog de juiste man is op Old Trafford, zo vertelt hij aan Press Association Sport.

“Mourinho is de verkeerde persoon voor deze baan”, begint Sharpe zijn relaas. “Toen hij naar Chelsea kwam, was hij grappig en charmant, maar nu is hij bitter en lijkt hij het wel zat. Hij klaagt over het feit dat er geen spelers worden gecontracteerd en geeft niet hoog op over de spelers die hij heeft. Het voetbal is niet vermakelijk en wat het dubbel zo erg maakt, is dat de twee grootste rivalen wel leuk voetballen”, doelt hij op Manchester City en Liverpool.

Mourinho hanteert in de ogen van Sharpe een ‘negatieve stijl’: “Die past niet bij het expansive voetbal dat de fans willen zien. Ik denk dat hij voor Kerstmis weg is.” Er wordt in de ogen van Sharpe niet alleen matig gespeeld, hij is ook van mening dat Mourinho in de omgang met zijn voetballers weinig menselijk is. “Hij heeft de situatie van Paul Pogba niet goed aangepakt.”

“Het was hetzelfde met Luke Shaw. Hij moet sommige meningen binnenskamers houden en die niet in de media gooien. Mourinho heeft het over klasse, maar op dit soort momenten kun je juist klasse laten zien. Iedere speler respecteerde Sir Alex Ferguson omdat je wist dat hij zijn persoonlijke grieven niet in de media gooide.” Manchester United neemt het op 27 augustus op tegen Tottenham Hotspur.