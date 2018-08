Arsenal liep Marokkaan mis: ‘Anders was hij daar naartoe gegaan’

Schalke 04 verzekerde zich vrijdag van de diensten van Hamza Mendyl. De club uit Gelsenkirchen nam de twintigjarige linksback voor naar verluidt zeven miljoen euro over van Lille en troefde daarmee onder meer Arsenal af. Ook de club uit Londen had interesse, erkent sportief directeur Christian Heidel.

Mendyl kwam niet in aanmerking voor een werkvergunning in de Premier League. “Ik denk dat hij anders wel naar Arsenal was gegaan”, aldus Heidel in de Duitse media. Mendyl, die dertien interlands voor Marokko achter zijn naam heeft staan, speelde zestien wedstrijden voor Lille.

De linkspoot, die eveneens over een Ivoriaans paspoort beschikt, voetbalde eerder voor Académie Mohammad VI en Raja Casablanca. Hij heeft bij Schalke zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2023. Mendyl moet bij de blauwhemden de concurrentie aangaan met onder anderen Abdul Rahman Baba en Bastian Oczipka.

“Ik ben heel blij om een contract te tekenen bij een grote club als Schalke”, zei Mendyl op de website van zijn nieuwe werkgever. “Domenico Tedesco is een trainer die erom bekend staat spelers beter te maken. Dat heeft hij vorig seizoen bewezen. Ik hoop me onder hem verder te ontwikkelen.”