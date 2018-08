‘Manchester City neemt definitief afscheid van Belgisch international’

Jason Denayer staat voor een vertrek bij Manchester City. l’Équipe meldt dat de verdediger maandagochtend heeft meegetraind met Olympique Lyon en dat de transfer waarschijnlijk nog maandag zal worden aangekondigd. Het is onduidelijk hoeveel les Gones gaan betalen aan de Engels kampioen.

Denayer ligt nu nog tot medio 2020 vast in het Etihad Stadium, maar zal de deur van dat stadion definitief achter zich dichttrekken. Eerder werd hij al uitgeleend aan Celtic, Galatasaray en Sunderland. Voor the Citizens kwam Denayer nooit tot ook maar één officiële wedstrijd in de hoofdmacht.

Galatasaray, Celtic en Benfica toonden interesse om de 23-jarige Denayer vast te leggen, maar Olympique Lyon heeft de strijd dus gewonnen. Daar zal de achtvoudig international van België komen samen te spelen met onder anderen Memphis Depay en Kenny Tete.

Het Lyon van trainer Bruno Génésio staat na twee speelronden met drie punten op de tiende plaats in de Ligue 1. Eerder versterkte men zich met Tanguy Ndombélé, Oumar Solet, Léo Dubois en Reo Griffiths.