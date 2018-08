FC Utrecht is akkoord met ‘buitenlandse club’ en laat stopper gaan

Ramon Leeuwin staat voor een vertrek bij FC Utrecht. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam bevestigt tegenover RTV Utrecht dat er een akkoord is bereikt met ‘een buitenlandse club’: “Maar ik kan op dit moment niet zeggen met welke.”

Volgens de regionale zender gaat het om Odense BK, dat na zes speelronden met twee punten op de laatste plaats staat in de Superligaen. De dertigjarige Leeuwin moet zelf nog wel een akkoord zien te bereiken met Odense. Onder anderen Christian Eriksen en Thomas Helveg speelden in het verleden eveneens voor De Stribede.

Leeuwin kwam in de zomer van 2014 over van SC Cambuur en speelde sindsdien 140 wedstrijden voor de Domstedelingen. Door de aanwezigheid van Emil Bergström en Timo Letschert is Leeuwin niet langer zeker van voldoende speelminuten in De Galgenwaard.

Leeuwin begon zijn carrière bij het toenmalige FC Omniworld en voetbalde hierna voor de beloften van FC Utrecht, AGOVV Apeldoorn, ADO Den Haag en dus SC Cambuur. Zijn contract bij FC Utrecht loopt nog tot de zomer van 2020 door, met een optie op een extra jaar.