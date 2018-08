‘Er is geen reden waarom hij niet bij Manchester United zou kunnen spelen’

Leicester City slaagde er deze zomer om Harry Maguire in huis te houden. De 25-jarige verdediger zou in de nadrukkelijke belangstelling hebben gestaan van Manchester United, maar the Foxes vroegen een torenhoge transfersom. Volgens Jonny Evans is zijn ploeggenoot goed genoeg om bij een topclub te spelen.

“Ik denk dat hij veel in huis heeft. Fysiek is hij heel sterk en hij is goed aan de bal. Zijn techniek is geweldig, dat heeft hij tijdens het WK wel laten zien. Hij heeft heel veel verschillende kwaliteiten en ik kijk ernaar uit om met hem samen te spelen, als ik een basisplaats krijg”, vertelt Evan tegenover verschillende Engelse media. De Noord-Ierse verdediger verruilde West Bromwich Albion deze zomer voor Leicester City.

“Ik kijk er zeker naar uit om Maguire vaker te zien spelen. Ik denk dat hij zich bij een topclub moeiteloos zou aanpassen. Er is geen reden waarom hij niet bij Manchester United zou kunnen spelen, hij heeft alle kwaliteiten. In de afgelopen dagen heb ik kunnen zien dat hij een buitengewone speler is”, vervolgt de verdediger. Evans vormde afgelopen weekeinde met Maguire het centrale duo in de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.

Leicester City versloeg Wolves met 2-0, door een eigen doelpunt en een treffer van James Maddison. “Het is geweldig dat we spelers als Maguire bij deze club hebben, want daar kunnen andere jongens zich aan optrekken”, besluit Evans. Hij hield Wes Morgan afgelopen weekeinde op de reservebank bij Leicester City.