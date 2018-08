Top tien speelronde 2 Eredivisie: Van Persie scoort na vijftien passes

Wie waren volgens de statistieken van Opta de tien beste spelers van de afgelopen speelronde in de Eredivisie? Feyenoord herpakte zich enigszins tegen Excelsior (3-0) en levert twee uitblinkers af aan onderstaand overzicht.

10. Oussama Idrissi (AZ), statistiek: vier schoten en twee op doel - Idrissi was direct betrokken bij twaalf doelpunten bij zijn elf basisplaatsen voor AZ in de Eredivisie (vijf treffers en zeven assists).

09. Michel Vlap (sc Heerenveen), statistiek: vier overtredingen mee - Vier van de acht balcontacten van Heerenveen in het strafschopgebied van Vitesse werden gemaakt door Vlap.

08. Dusan Tadic (Ajax), statistiek: vier schoten, drie kansen gecreëerd - Tadic benutte zijn laatste veertien strafschoppen in de Eredivisie. Enkel zijn eerste, voor FC Groningen tegen NAC Breda in 2011, leverde geen goal op.

07. Robin van Persie (Feyenoord), statistiek: drie kansen gecreëerd - Aan de 1-0 van Van Persie gingen vijftien passes vooraf; het hoogste aantal voorafgaand aan een doelpunt in dit Eredivisieseizoen.

06. Marco Bizot (AZ), statistiek: zes reddingen - Bizot was goed voor zes reddingen tegen FC Emmen. Vorig seizoen redde hij in de Eredivisie alleen vaker in het duel met Sparta Rotterdam (zeven reddingen).

05. Sean Klaiber (FC Utrecht), statistiek: drie schoten - Klaiber was in de eerste helft tegen PEC Zwolle goed voor evenveel doelpunten (één) en assists (één) als in zijn gehele vorige Eredivisieseizoen van 33 wedstrijden.

04. Karol Mets (NAC Breda), statistiek: 87,5 procent passnauwkeurigheid - Mets won acht van zijn negen persoonlijke duels tegen De Graafschap. Zijn winstpercentage van 88,9 procent was het hoogste percentage gewonnen duels van alle veldspelers gedurende de wedstrijd.

03. Jan-Arie van der Heijden (Feyenoord), statistiek: vier tackles - Van der Heijden, die voor het eerst sinds april 2017 tot scoren kwam in de Eredivisie, kwam tot meer schoten op doel (twee) dan iedere andere speler tijdens het duel met Excelsior.

02. Kristoffer Peterson (Heracles Almelo), statistiek: zes doelpogingen - Peterson maakte in zijn laatste drie competitiewedstrijden vier doelpunten en is nu de Heraclied met de meeste competitietreffers in 2018 (zeven treffers).

01. Lars Unnerstall (VVV-Venlo), statistiek: 88 procent reddingspercentage - Unnerstall kwam dit kalenderjaar tot tachtig reddingen in de Eredivisie (8 tegen Ajax), meer dan iedere andere doelman die momenteel in de Eredivisie actief is.