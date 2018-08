Interesse in uitblinkende Heraclied: ‘Maar er ligt geen bod’

Kristoffer Peterson kent een uitstekende start van de competitie. De 23-jarige linksbuiten maakte de openingstreffer tegen Ajax (1-1) en was zaterdag tegen ADO Den Haag goed voor een dubbelslag (4-2). Met zijn spel heeft de Zweed zich ook in de kijker gespeeld bij andere clubs, zo vertelt hij aan TC Tubantia.

“Er is niets concreet en er ligt geen bod”, voegt Peterson er snel aan toe. Hij wil niet verklappen uit welk land de belangstelling komt: “Volgende week wordt dat misschien duidelijk (…) Ik wil ook graag blijven. Voor ik bij Heracles kwam, was mijn spel wisselvallig, met veel ups en downs. Dat is er uit.”

“De ‘Kris’ van nu is professioneel en laat zich niet meer afleiden door andere dingen. Vorig seizoen heb ik veel met een mental coach gesproken (…) De mental coach zei: ‘maak je niet druk om anderen en zoek het alleen bij jezelf’. Daar had hij gelijk in”, aldus Peterson, die bij Heracles Almelo nog een contract heeft tot medio 2019, met een optie op een extra jaar.

De voormalig jeugdinternational speelt sinds de winter van 2017 in het Polman Stadion. Hij kwam toen over van FC Utrecht en eerder voetbalde Peterson voor Roda JC Kerkrade, Liverpool, Tranmere Rovers en Sävedalen. Bij Heracles staat de teller na 51 wedstrijden op 14 doelpunten en 7 assists.