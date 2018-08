‘Blom, ooit toparbiter en internationaal veelbelovend, spant daarin de kroon’

In de tweede speelronde van de Eredivisie was er de nodige discussie over het optreden van de VAR. Valentijn Driessen schrijft in zijn column in De Telegraaf dat de ‘verdenking van willekeur bij het gebruik van videobeelden niet kan worden weggenomen’. De journalist stelt dat het gebruik van de VAR ‘even inconsequent is als het fluiten van het scheidsrechterskorps’.

“Een beuk in de rug van Klaas-Jan Huntelaar is een andere dan een beuk in de rug van Luuk de Jong en een gestrekt been van Luigi Bruins is een ander dan die van Peter van Ooijen”, schrijft Driessen. “Bij Fortuna Sittard-PSV ontbrak een tijdlang de verbinding tussen Zeist en Zuid-Limburg, in Almelo kunnen buitenspelgoals zomaar tellen omdat een camera op de rand van het strafschopgebied ontbreekt en het publiek blijft verstoken van verbale en visuele informatie over de VAR-momenten.”

Volgens de journalist is er ‘een wereld te winnen’ in het nemen van consequente beslissingen. “Waar de menselijke waarneming, gevolgd door een beoordeling van de situatie een rol speelt, gaat het regelmatig fout bij scheidsrechters én videoarbiters. Niet verwonderlijk dat het precies daar gaat om de kwaliteit van de scheidsrechters. Een aspect waarmee de Nederlandse arbiters niet rijkelijk mee zijn bedeeld”, aldus Driessen, die benadrukt dat het lastig wordt als de scheidsrechters iets simpelweg niet zien.

“Met de VAR zie je steeds meer scheidsrechters op zeker gaan en niet zelf de beslissing (durven) nemen maar wachten op de videoarbiter. Kevin Blom, ooit toparbiter en internationaal veelbelovend, spant daarin de kroon”, stelt de journalist, die wijst op het optreden van Blom bij VVV Venlo - Ajax. “Als Bloms manier van afwachtend fluiten gemeengoed wordt bij de Nederlandse scheidsrechters dan nemen zij een voorschot op een toekomst waarbij niet de veldarbiter, maar de videoarbiter de baas wordt. Een verkeerde ontwikkeling.”