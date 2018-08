Van Hanegem: ‘Waarom heeft Feyenoord die gozer eigenlijk gekocht?’

Sofyan Amrabat wil het liefst nog deze zomer vertrekken bij Feyenoord. De middenvelder ontbrak zondag, net als tegen De Graafschap en de return tegen AS Trencín, in de wedstrijdselectie tegen Excelsior (3-0). “Waarom hebben ze die gozer eigenlijk gekocht? Giovanni van Bronckhorst heeft nooit een idee gehad waar hij Amrabat moest neerzetten”, verzucht Willem van Hanegem.

Amrabat kwam vorig jaar over van FC Utrecht, maar groeide ondanks 31 officiële optredens in zijn eerste seizoen nog niet uit tot basisspeler. Aan het begin van dit seizoen deed Giovanni van Bronckhorst nog een beroep op de Marokkaans international tegen PSV en het eerste duel met Trencín, maar daar bleef het bij. “Die jongen wil meer spelen, zo gek is dat toch niet? Ja, dat moet je afdwingen. Maar het is niet eens bekend waar hij moet spelen”, zo oordeelt Van Hanegem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad.

“Dan hoor ik mensen zeggen dat hij het gewoon niet heeft. Nee, de bondscoach van Marokko nam hem voor de lol mee naar het WK. Het probleem is dat Feyenoord spelers koopt die in de Eredivisie opvallen bij subtoppers maar vervolgens in de Kuip nooit meer beter worden”, benadrukt Van Hanegem. "Van Bronckhorst heeft Amrabat niet beter gemaakt. En Sam Larsson ook niet. En Marko Vejinovic ook niet. En ze waren niet goedkoop, hè.”

“Let op mijn woorden, er zijn mensen die daar hun schouders over ophalen en beginnen te wijzen op de kansen die jeugdspelers nu krijgen. Maar zijn het wel serieuze kansen?” Van Hanegem stelt dat Mohamed El Hankouri twee jaar geleden al inviel bij Feyenoord en nu alleen een echte kans krijgt omdat Jean-Paul Boëtius op een zijspoort is geparkeerd en Sam Larsson zwak speelt. “Vorig seizoen deden ze dit trucje ook met de zestienjarige Cheick Touré. Ingevallen, publiek op de banken en daarna nooit meer teruggezien. Maak die jongens beter.”