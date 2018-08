‘Feyenoord ontkende geruchten rond komst Clasie tegenover Amrabat’

Er moet in de komende weken nog een einde komen aan de samenwerking tussen Feyenoord en Sofyan Amrabat. De 21-jarige middenvelder heeft een transferverzoek ingediend en hoopt Rotterdam-Zuid al na één jaar te verlaten. Het Algemeen Dagblad schrijft dat Amrabat de komst van concurrent Jordy Clasie via de media moest vernemen.

Volgens de krant hebben Amrabat en zijn entourage tijdens het WK met de clubleiding van Feyenoord gesproken over de geruchten rond Clasie. Men zou destijds ontkend hebben dat de komst van de middenvelder aanstaande zou zijn, maar uiteindelijk keer de Clasie dus wel terug in De Kuip. Vorig seizoen hoefde Amrabat door de aanwezigheid van Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena niet te rekenen op een plaats in het elftal van de Rotterdammers.

Dit seizoen vult Clasie voorlopig de plaats op van de vertrokken El Ahmadi op, wat betekent dat Amrabat andermaal buiten de boot valt. De middenvelder maakte zowel tegen AS Trencín (1-1) als tegen Excelsior (3-0) geen deel uit van de wedstrijdselectie van trainer Giovanni van Bronckhorst. Het lijkt er op dat Feyenoord genoegen moet nemen met een fors verlies op Amrabat, aangezien hij een jaar geleden voor vier miljoen euro werd overgenomen van FC Utrecht.

“Bij Sofyan is het gevoel gewoon niet goed. Dan heb ik liever andere spelers op de bank. Zoals Renato Tapia, die pas net weer traint, maar heel graag bij de selectie wil zitten”, zegt Van Bronckhorst tegenover het Algemeen Dagblad. “Hij vindt het moeilijk om op de bank te zitten. Dat was vorig seizoen ook zo omdat El Ahmadi en Vilhena belangrijk waren. En dat is nu nog steeds zo. Als het gevoel er niet is, is het volgens mij onmogelijk om te presteren.”