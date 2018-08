‘Barcelona plaatst jeugdexponent in salarisschaal onder Lionel Messi’

Sergio Busquets zal spoedig beter worden beloond voor zijn verrichtingen in het tenue van Barcelona. Spaanse media verzekeren maandag dat beide partijen komende maand voor een laatste keer aan de onderhandelingstafel zullen plaatsnemen inzake een salarisverhoging. De duur van de contractuele samenwerking blijft onveranderd, tot minimaal medio 2021.

De vorige maand dertig jaar geworden Busquets werd bij zijn laatste contractverlenging, twee jaar geleden, beloofd dat hij in 2018 een salarisverhoging tegemoet kon zien. Zaakwaarnemer Josep Maria Orobitg zat na het einde van het afgelopen seizoen voor het eerst met de directie van Barcelona om de tafel en het contact is sindsdien uitstekend verlopen.

Busquets zal onder de nieuwe voorwaarden in principe in de salarisschaal onder grootverdiener Lionel Messi terechtkomen. Als tegenprestatie word de transferclausule in de verbintenis verhoogd naar vijfhonderd miljoen euro; driehonderd miljoen euro hoger dan nu. Twee jaar geleden kwamen beide partijen al overeen dat Busquets automatisch een nieuw contract voor een jaar zal krijgen als hij in 2020/21 en 2021/22 een minimaal aantal duels in actie zal komen.

Busquets, tweede captain van Barcelona, doorliep de jeugdopleiding van Barcelona en maakte in juli 2008, onder leiding van Josep Guardiola, zijn debuut in de hoofdmacht. De middenvelder speelde sindsdien 484 duels, maakte 13 doelpunten en won liefst 28 prijzen met de Catalaanse grootmacht.