Real Madrid start met zege in slechtst bezochte thuisduel sinds 2009

Real Madrid heeft zondagavond een degelijke overwinning op de eerste speeldag van het nieuwe LaLiga-seizoen geboekt. De ploeg van Julen Lopetegui was in het eigen Santiago Bernabéu met 2-0 te sterk voor streekgenoot Getafe, door treffers van Daniel Carvajal en Gareth Bale. De hoofdstedelingen houden zodoende gelijke tred met titelverdediger Barcelona, dat zaterdagavond met 3-0 van Deportivo Alavés won.

Real Madrid verloor de strijd om de Europese Super Cup van Atlético Madrid en hoopte daarom wél te overtuigen in LaLiga. Het team van Lopetegui, met Thibaut Courtois en Luka Modric op de bank, begon uitstekend en was na ruim een kwartier voetballen dicht bij de 1-0. Gareth Bale kopte na een voorzet van Marcelo tegen de lat. Een paar minuten later, in minuut 21, was het alsnog raak voor de Koninklijke: David Soria sloeg een voorzet weg, maar Carvajal kopte het leer met een boogje over de doelman heen.

Real was in de eerste helft weliswaar superieur aan de streekgenoot, maar de kansen waren op een hand te tellen. Het goed verdedigende Getafe slaagde er op zijn beurt niet in om Keylor Navas te veronrusten. De video-arbiter annuleerde tien minuten voor rust een door Xavier Estrada Fernández toegekende penalty op Sergio Ramos, na een overtreding van Damián Suárez, omdat er voorafgaand aan het moment sprake was van een buitenspelsituatie.

In de tweede helft trok het team van Lopetegui het duel definitief naar zich toe. Djené Dakonam verspeelde de bal acht minuten na rust aan Asensio, die de bal goed voorgaf en zag hoe Bale de 2-0 in de korte hoek schoot. Asensio had twee minuten later pech dat een inzet van afstand op de paal eindigde. Getafe liet zich in het laatste half uur wat meer zien, maar een aansluitingstreffer was nimmer aan de orde.

In het Santiago Bernabéu zaten slechts 48.466 toeschouwers op de tribune: het laagste thuisaantal van Real in een competitieduel sinds het thuisduel met Real Mallorca op 24 mei 2009, toen slechts 44.270 personen kwamen opdagen. Saillant: het betreft het laatste thuisduel vóór het Cristiano Ronaldo-tijdperk en het eerste thuisduel sinds het vertrek van de Portugees.