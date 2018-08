Champions League-winnaar verrast en duikt op in Serie C

Djibril Cissé lijkt zijn carrière af te sluiten in Italië. De aanvaller, 37 jaar, heeft zich namelijk voor één seizoen verbonden aan Vicenza. De club uit Noord-Italië is aan zijn vierde opeenvolgende seizoen bezig in de Serie C.

De voormalig werkgever van spelers als Roberto Baggio en Luca Toni degradeerde in 2001 uit de Serie A en keerde nooit meer op het hoogste niveau terug. Vicenza is sinds kort eigendom van twee Fransen, Brice Desjardins en Christian Payan, en zij hebben hun landgenoot er dus van overtuigd om bij hun club te komen voetballen.

Cissé debuteerde in 1998/99 bij Auxerre en speelde zes seizoenen in het Stade Abbé-Deschamps. In de zomer van 2004 stapte hij over naar Liverpool, waar hij twee jaar zou blijven en de Champions League wist te winnen. Na zijn tijd op Anfield ging Cissé terug naar zijn thuisland en kwam hij uit voor Olympique Marseille.

Vervolgens begon hij aan een trektocht over de hele wereld en speelde hij wedstrijden bij Sunderland, Panathinaikos, Lazio, Queens Park Rangers, Al-Gharafa, Kuban Krasnodar, SC Bastia en tenslotte nog even bij Saint-Pierroise in Frankrijk. Hij zette hierna een punt achter zijn carrière, maar keerde vorig jaar zomer terug in het voetbal om te gaan spelen bij Yverdon-Sport in Zwitserland.