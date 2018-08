Inter lijdt zevende nederlaag in acht wedstrijden tegen angstgegner

Stefan de Vrij heeft een ongelukkig Serie A-debuut achter de rug voor Internazionale. De Oranje-international stond op de openingsspeeldag van het nieuwe seizoen negentig minuten binnen de lijnen in de uitwedstrijd tegen Sassuolo, maar kon een verliespartij uiteindelijk niet voorkomen: 1-0. Het betekende voor i Nerazzurri de zevende nederlaag in de laatste acht competitieduels met Sassuolo.

Inter schoot met een schietkans voor Mauro Icardi nog wel aardig uit de startblokken in Reggio Emilia, maar moest na een klein halfuur voetballen een bittere pil slikken. Miranda beging in zijn eigen stafschopgebied een overtreding op Federico Di Francesco, waarna scheidsrechter Maurizio Mariani de bal op de stip legde. Domenico Berardi ontfermde zich over het buitenkansje en schoot Sassuolo vervolgens op voorsprong.

De formatie van Luciano Spalletti had niet direct een antwoord op de openingstreffer. Inter maakt een slordige en ideeëloze indruk in het restant van de eerste helft, al schoot Icardi van afstand nog wel rakelings naast. Kwadwo Asamoah claimde daarnaast op slag van rust recht te hebben op een strafschop na een duel met Francesco Magnanelli, maar de arbitrage weigerde het verzoek van de van Juventus overgekomen flankspeler te honoreren.

Inter moest het vanwege een blessure nog stellen zonder zomeraanwinst Radja Nainggolan, terwijl Ivan Perisic op de reservebank begon. De Kroatische WK-finalist werd na de onderbreking toch maar van stal gehaald door Spalletti en zorgde al vroeg in de tweede helft voor gevaar. Zijn volley vloog echter over het doel van Andrea Consigli.

Kevin-Prince Boateng had Inter na ruim een uur meer pijn kunnen doen, maar zijn schot trof uiteindelijk de buitenkant van de paal. Daardoor mocht het bezoek blijven hopen op een resultaat. Spalletti bracht Keita Baldé nog voor Lautaro Martínez, maar ook hij kon Inter uiteindelijk niet meer behoeden voor een nederlaag. De grootste kans was in de absolute slotfase nog voor De Vrij, maar hij stuitte van dichtbij op Consigli.