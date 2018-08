‘Na Real was het belangrijk om een club en trainer te vinden die in me geloven’

Mateo Kovacic maakte zaterdagavond zijn debuut voor Chelsea in de stadsderby tegen Arsenal (3-2 zege). De van Real Madrid gehuurde middenvelder speelde als invaller een halfuur mee en liet bij vlagen al meteen zijn kwaliteiten zijn. Kovacic is ervan overtuigd dat Maurizio Sarri de juiste coach voor hem is en hoopt zich dit seizoen onder de Italiaan verder te ontwikkelen als speler.

De 24-jarige Kroaat kijkt tevreden terug op zijn eerste minuten voor Chelsea, al miste hij naar eigen zeggen nog wel wat ritme. "Ik werk hard en word steeds beter. Het was voor mij belangrijk om na drie seizoenen zonder veel speeltijd bij Real Madrid een club en een trainer te vinden die in me geloven. Dat is nu gelukkig het geval bij Chelsea", vertelt hij aan Sport Klub TV.

Volgens de dribbelaar staat hij al langer op de radar bij Sarri. Laatstgenoemde stond in het seizoen 2014/15 als trainer van Empoli tegenover Kovacic, die toen nog speler van Internazionale was. "Sarri kent me al geruime tijd en ik heb veel van zijn wedstrijd bekeken. Hij houdt ervan om het spel te maken en bij Chelsea hebben we een geweldig team, met veel grote spelers. Ik had dan ook niet verwacht dat het lastig zou zijn om me aan te passen."

Kovacic wordt voor één voetbaljaargang op huurbasis door Real Madrid gestald bij Chelsea en keert na dit seizoen in principe terug naar Spanje, daar de Engelsen geen optie tot koop wisten te bedingen. De middenvelder heeft bij Real Madrid nog een contract tot de zomer van 2019.