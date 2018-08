Flop van AC Milan vestigt met hattrick uniek record in LaLiga

André Silva heeft zijn eerste basisplaats bij Sevilla opgeluisterd met een hattrick. De aanvaller, die gehuurd wordt van AC Milan, had 79 minuten nodig om drie doelpunten te maken tegen Rayo Vallecano. De club uit Andalusië won uiteindelijk met 1-4.

Franco Vázquez opende na een kwartier na voorbereidend werk van Jesús Navas de score en hierna was het de beurt aan André Silva. De Portugees international scoorde in de minuten 31,45 en 79 en Adrián Embarba deed hierna wat terug. Hij benutte vijf minuten voor tijd een strafschop voor Real Valladolid.

De hattrick betekent dat André Silva nu al meer doelpunten in LaLiga heeft gemaakt dan in de Serie A, want in dienst van AC Milan kwam hij in 24 optredens niet verder dan twee treffers. Hij is tevens de eerste speler in de huidige eeuw die bij zijn debuut in de hoogste afdeling van Spanje een hattrick heeft gemaakt.