Villarreal neemt afscheid van voormalig smaakmaker van Eredivisie

Enes Ünal heeft Villarreal opnieuw op huurbasis verlaten. Real Valladolid maakt bekend dat men de 21-jarige aanvaller dit seizoen leent en dat hij maandag vanaf 09.30 uur voor het eerst meetraint. Ünal ligt bij Villarreal nog tot medio 2022 vast.

Ünal werd in het vorige voetbaljaar gestald bij Levante en kwam daar tot één treffer en één assist in zeven wedstrijden. In dienst van Villarreal schopte de negenvoudig international van Turkije het tot dusverre tot 5 treffers en 3 assists in 31 optredens. De komst van Carlos Bacca lijkt beslissend te zijn geweest voor Villarreal om Ünal al dan niet uit te lenen.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 19 Aug 2018 om 12:55 (PDT)

De club van trainer Javier Calleja versterkte zich reeds met aanvallers als Gerard Moreno en Karl Toko Ekambi en daar kwam de 31-jarige Bacca van AC Milan de afgelopen week dus bij. Ünal is nu normaliter de vierde spits in de pikorde. Bij Real Valladolid moet Ünal de concurrentie aangaan met onder anderen Duje Cop en Christopher Ramos.

De vereniging uit Castilië en León begon het seizoen vrijdag met een doelpuntloos gelijkspel tegen Girona (0-0) en neemt het volgende week zaterdag op tegen Barcelona. De kans is groot dat Enes Ünal dan kan meedoen. Hij voetbalde eerder nog voor FC Twente, NAC Breda, KRC Genk, Manchester City en Bursaspor.