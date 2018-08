‘Ik had wat aanbiedingen uit India en eentje uit de zandbak’

Mario Been werd in juli 2017 op straat gezet door APOEL Nicosia. De trainer was daar slechts drie wedstrijden werkzaam en sindsdien heeft hij niet meer op het trainingsveld gestaan. De 54-jarige Been heeft wel enkele aanbiedingen afgeslagen.

“Ik had wat aanbiedingen uit India en eentje uit de zandbak. Maar dat ging allemaal zo via-via-via, dat ik dat op een gegeven moment heb afgekapt”, aldus de Rotterdammer in de studio van FOX Sports. Hij vond het avontuur in India ‘te ver weg’.

“Ik ben nu acht maanden opa. Dat is geweldig en vind ik ook iets waard. Doordat ik analist ben, blijf ik in de buurt.” Been zegt dat hij openstaat voor een nieuwe club, maar dat hij ook plezier haalt uit zijn werkzaamheden voor de televisie: “Het is niet zo dat ik daar iedere dag mee bezig ben. Als er wat komt, komt er wat en anders vind ik het ook goed en ga ik verder met waar ik mee bezig ben.”

“Dit vind ik ook hartstikke leuk. Je mening geven over voetbal en wedstrijden kijken.” Been was eerder trainer van KRC Genk, Feyenoord, NEC en Excelsior en in het seizoen 2016/17 was hij een paar maanden bij Fenerbahçe de rechterhand van Dick Advocaat.