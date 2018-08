AS Roma-vedette prijst Kluivert na droomdebuut: ‘Hij is geweldig’

Justin Kluivert debuteerde zondagavond op fraaie wijze voor AS Roma in de Serie A. De negentienjarige Oranje-international werd in het uitduel met Torino twintig minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen gebracht en had met een mooie assist op Edin Dzeko uiteindelijk een groot aandeel in de 0-1 zege. Kluivert kan na zijn debuut rekenen op de complimenten van de matchwinner.

Dzeko volleerde Roma in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd op aangeven van de voormalig Ajacied naar de overwinning. "Ik zag Kluivert op rechts en hoopte dat hij de bal bij de tweede paal zou neerleggen. Gelukkig deed hij dat ook!", vertelt de Bosnische spits na afloop van de wedstrijd in Turijn aan Sky Italia. "Kluivert is geweldig, omdat hij op beide flanken kan spelen. Het maakt hem niets uit."

Dzeko benadrukt dat hij bij zijn uithaal weinig tijd had om na te denken. "Er liepen zoveel spelers in het strafschopgebied: ik had geen tijd om de bal eerst aan te nemen. Ik moest ervoor gaan", vervolgt hij. "Ik denk dat het één van de drie mooiste doelpunten is die ik ooit heb gemaakt. Vorig seizoen maakte ik een doelpunt dat gelijkenissen vertoonde, maar deze treffer was belangrijker."

Dankzij de zege kende Roma een succesvolle seizoensouverture in de Serie. Dzeko erkent dat de Romeinen het lastig hadden met Torino. "Het was een zware wedstrijd, zoals dat eigenlijk altijd het geval is tegen Torino. Ze hebben ons in het verleden vaker problemen bezorgd. We hadden het zo nu en dan moeilijk, maar we lijden met zijn allen."