Debutant Kluivert helpt AS Roma met prachtassist aan overwinning

AS Roma is het seizoen in de Serie A met een overwinning begonnen. De hoofdstedelingen leken bij Torino op een doelpuntloos gelijkspel te blijven steken (0-0), maar in de voorlaatste minuut maakte Edin Dzeko na voorbereidend werk van Justin Kluivert de 0-1. Kluivert was na zeventig minuten in het veld gekomen.

Met Kevin Strootman, maar zonder Kluivert en Rick Karsdorp begon AS Roma aan de wedstrijd in Olimpico Grande Torino. I Giallorossi hadden voor rust het beste van het spel, maar scoorden niet. Na achttien minuten werd een schot van Javier Pastore geblokt en even later raakte Aleksandar Kolarov na voorbereidend werk van Dzeko de paal. Alessandro Florenzi en Stephan El Shaarawy deden hierna pogingen, maar ook zij konden doelman Salvatore Sirigu niet verschalken.

Aan de andere kant was de beste mogelijkheid voor Tomás Rincón, die de lat boven Robin Olsen raakte. Trainer Eusebio Di Francesco besloot in de rust om geen wissels door te voeren en zag hoe Torino er 1-0 van leek te maken. Iago Falque scoorde, maar die treffer werd na bemiddeling van de VAR geannuleerd omdat Ola Aina buitenspel had gestaan. Roma had moeite om tot kansen te komen, maar kwam na 65 minuten weer dreigend opzetten.

Cengiz Ünder had de bal na een hoekschop voor zijn voeten liggen, maar mikte recht op Sirigu. Vijf minuten later werd de Turk afgelost door Kluivert, die zijn officiële debuut maakte voor zijn nieuwe werkgever. Dzeko (paal) en Soulaiho Meïté kregen mogelijkheden om de brilstand van het scorebord te poetsen, maar pas in de 89e minuut viel de verlossing. Dzeko volleerde schitterend binnen na een voorzet van Kluivert.