Pröpper en co laten Man United met schaamrood op de kaken afdruipen

Manchester United is op de tweede speeldag van de Premier League tegen een zeer gevoelige nederlaag aangelopen. De formatie van manager José Mourinho speelde een dramatische wedstrijd op bezoek bij Brighton & Hove Albion en droop uiteindelijk met het schaamrood op de kaken af: 3-2. Davy Pröpper was een van de absolute uitblinkers aan de kant van Brighton, waar Jürgen Locadia vlak voor tijd inviel en Alireza Jahanbakhsh negentig minuten op de bank zat.

Manchester United begon vorige week op eigen veld tegen Leicester City (2-1) weliswaar met een overwinning aan het nieuwe seizoen, maar de ploeg maakte zeker geen grootse indruk. Ook Brighton toonde zich allesbehalve onder de indruk van het sterrenensemble van Mourinho en dat resulteerde binnen het half uur in een 2-0 voorsprong. Pröpper verscheen als enige Nederlander aan de aftrap in het American Express Community Stadium en hij had na 25 minuten voetballen een aandeel in de openingstreffer. Pröpper had aan de linkerkant van het veld oog voor Gaëtan Bong, waarna de opgestoomde verdediger Solomon March wegstak. Laatstgenoemde bracht de bal vervolgens in het strafschopgebied van Manchester United, waar Glenn Murray Victor Lindelöf aftroefde en vervolgens knap afrondde.

De thuisploeg pakte vervolgens vrijwel onmiddellijk door: na een door Eric Bailly onnodig weggegeven hoekschop schoot Shane Duffy van dichtbij hard de 2-0 tegen de touwen. Manchester United was tot dan niet verder gekomen dan een poging van Lukaku, maar het team van Mourinho deed elf minuten voor rust toch wat terug. Lukaku tekende na een hoekschop met het hoofd voor de aansluitingstreffer. Daarmee leek het bezoek voor een ommekeer te zorgen, maar niets bleek minder waar. Brighton bleef domineren en herstelde zijn voordelige marge van twee nog in de eerste helft in ere. De uiterst zwak spelende Bailly beging een overtreding op Pascal Groß, waarna de bal op de stip ging. Groß ontfermde zich vervolgens zelf over het buitenkansje en zorgde vanaf elf meter voor een 3-1 ruststand.

Mourinho greep in de rust hard in: de Portugese oefenmeester haalde Andreas Pereira en Juan Mata naar de kant ten faveure van Jesse Lingard en Marcus Rashford. Brighton bleef echter kinderlijk eenvoudig op de been in het eerste kwartier van de tweede helft, hetgeen Mourinho er na precies een uur voetballen toe deed besluiten ook Marouane Fellaini te brengen. De Belgische middenvelder kwam voor Anthony Martial, die teleurstelde in zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Paul Pogba dwong doelman Mathew Ryan een kwartier voor tijd tot een redding, maar verder kwam de zege eigenlijk nimmer in gevaar voor Brighton. De 3-2 van Pogba vanaf de strafschopstip viel pas in de vijfde minuut van de blessuretijd.