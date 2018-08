Vitesse vecht zich naar puntendeling na prachtreddingen Hahn

Vitesse heeft zondagmiddag gelijkgespeeld tegen sc Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion. De Arnhemmers creëerden veel mogelijkheden om te scoren in Friesland, maar sc Heerenveen wist lang stand te houden. De verdiende gelijkmaker van Tim Matavz tien minuten voor tijd betekende een puntendeling: 1-1. Door de remise staan beide ploegen na twee speelrondes op vier punten.

In een aantrekkelijke beginfase maakten beide ploegen aanspraak op een treffer. Bryan Linssen, Jake Clarke-Salter en Roy Beerens hadden in de eerste 25 minuten goede mogelijkheden de Arnhemmers op voorsprong te brengen, maar Warner Hahn zorgde met enkele knappe reflexen dat de thuisploeg de nul vasthield. Aan de andere kant van het veld hadden de Friezen mogelijkheden en het was Michel Vlap die de score opende.

De middenvelder, die eerder in de wedstrijd enkele kansjes onbenut liet, ontving een goede voorzet van Kik Pierie, torende boven de defensie van Vitesse uit en kopte vanaf een meter of zes raak: 1-0. Nadien kroop Heerenveen iets meer uit zijn schulp, maar de ploeg van Leonid Slutsky bleef kansen creëren. Matavz en Linssen waren bij tijd en wijle gevaarlijk en ook na de pauze bleef het druk voor het doel van Hahn. Beerens was twee keer dicht bij de gelijkmaker, terwijl Dave Bulthuis bijna een eigen doelpunt maakte.

Trainer Jan Olde Riekerink probeerde met het inbrengen van debutant Ben Rienstra, die inviel voor aanvaller Arber Zeneli, meer grip op het duel te krijgen. Vitesse bleef echter de betere partij en Matavz had de 1-1 op zijn schoen. De spits verwerkte een voorzet van Alexander Büttner op de paal. Het was wachten op de eerste treffer van de bezoekers, maar Heerenveen hield in eerste instantie stand, mede dankzij Hahn.

Uiteindelijk moest de doelman tien minuten voor tijd het hoofd buigen. Matavz kwam bij een voorzet goed voor zijn man en knikte de verdiende gelijkmaker in het net: 1-1. Na de treffer van de Sloveen ontspon zich een aantrekkelijke slotfase met hachelijke momenten aan beide kanten van het veld. Gescoord werd er echter niet meer in het Abe Lenstra Stadion, waardoor beide teams genoegen moesten nemen met een punt.