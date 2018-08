Cocu zwaait sterspeler uit: ‘Hij heeft een akkoord bereikt’

Giuliano lijkt zijn laatste wedstrijd voor Fenerbahçe gespeeld te hebben. De 28-jarige aanvallende middenvelder is aan zijn tweede seizoen begonnen in Istanbul, maar staat nu op het punt om te tekenen bij Al-Nassr in Saudi-Arabië. Fenerbahçe laat via de officiële kanalen weten dat de onderhandelingen zijn begonnen.

In de praktijk betekent dat vaak dat de clubs reeds akkoord zijn, maar dat de speler enkel nog medisch gekeurd hoeft te worden. Giuliano kan bij Al-Nassr ploeggenoot worden van onder anderen Brad Jones, Nordin Amrabat en Ahmed Musa. Op 30 augustus staat de eerste competitiewedstrijd op het programma, op bezoek bij Ohod Al-Medina.

Als een verrassing komt de transfer niet meer, want Phillip Cocu bevestigde zaterdag dat Giuliano ‘een akkoord’ heeft bereikt met ‘een andere club’: “Dat was de reden dat hij niet speelde tegen Malatyaspor. Hij gaat vertrekken en daarom zat hij op de bank.” Fenerbahçe verloor zaterdag met 1-0 door een doelpunt van Danijel Aleksic.

Giuliano maakte vorig jaar voor zeven miljoen euro de overstap van Zenit Sint-Petersburg naar Fenerbahçe en tekende voor vier jaar. In 37 wedstrijden kwam hij in Kadiköy tot 16 doelpunten en 6 assists. Giuliano, die veertien interlands achter zijn naam heeft staan voor Brazilië, gaat waarschijnlijk een dezer dagen definitief tekenen in Saudi-Arabië.