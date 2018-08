Zaakwaarnemers belagen revelatie: ‘Ze wilden me allemaal bij hun bedrijf’

Kjell Scherpen heeft een hectische week achter de rug. De pas achttienjarige doelman maakte grote indruk bij de seizoensouverture van FC Emmen op bezoek bij ADO Den Haag (1-2), maar kon zondagmiddag niet voorkomen dat de promovendus op eigen veld met 1-4 onderuitging tegen AZ. Scherpen erkent dat hij de afgelopen dagen het nodige over zich heen heeft gekregen.

"Ik ben gewoon mijn eigen ding blijven doen, ballen tegenhouden. Ik blijf lekker mezelf. Wat in de media verschijnt, laat ik lekker links liggen, hoewel dat de laatste week wel lastig was", wordt hij geciteerd door Voetbal International. Na zijn optreden tegen ADO werd Scherpen gecontacteerd door meerdere zaakwaarnemers. "Heel apart hoe dat gaat, ze wilden me allemaal bij hun bedrijf hebben. Ik heb ze allemaal bedankt, ik heb het al goed voor elkaar."

"Voor mij gaat het erom dat ik lekker minuten ga maken bij Emmen. Het is prachtig dat ik hier eerste doelman ben, ik had voor de wedstrijd tegen AZ kippenvel. Ik heb hier de hele jeugdopleiding doorlopen, dus het was heel bijzonder", vervolgt de keeper. Scherpen is kritisch over zijn eigen spel tegen AZ. "Bij de tweede zet ik een stap naar rechts, daardoor kon ik er niet meer bij. De derde was gewoon niet goed, die had ik moeten hebben."

Nick Bakker zorgde nog wel voor de gelijkmaker nadat Myron Boadu namens AZ de score had geopend, maar door treffers van Thomas Ouwejan en Oussama Idrissi (twee) liep de ploeg van Dick Lukkien voor eigen publiek uiteindelijk tegen een dikke nederlaag aan. "We hebben héél naïef verdedigd. Als je er bij drie van de vier tegengoals niet goed uitziet... Dat mag niet gebeuren, ook al heeft AZ goede spelers voorin", aldus de Emmen-trainer voor de camera van FOX Sports.