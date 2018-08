Kenneth Perez: ‘Feyenoord gaat daar echt niet de hoofdprijs voor krijgen’

Sofyan Amrabat wil vertrekken bij Feyenoord, zo gaf trainer Giovanni van Bronckhorst zondagmiddag toe. De middenvelder hoopt elders aan speeltijd te komen, want daar kan Amrabat in De Kuip niet op rekenen. Een jaar geleden betaalde Feyenoord circa vier miljoen euro aan FC Utrecht voor Amrabat en analist Kenneth Perez vraagt zich af hoeveel geld de club daarvan gaat terugzien.

De 21-jarige Amrabat heeft een contract tot medio 2021 bij Feyenoord. Vorig seizoen kwam hij echter tot slechts 21 competitieduels, waarvan 10 als invaller. "Wat voor bedrag denk je dat Feyenoord voor Amrabat krijgt? Clubs zijn ook niet gek", stelt Perez bij FOX Sports. "Ze weten dat hij buiten de selectie valt en op te halen is. Ze gaan daar echt niet de hoofdprijs voor krijgen."

Collega-analist Arnold Bruggink denkt dat Amrabat 'makkelijk' een nieuwe club zal vinden. "Ik denk dat hij het in het buitenland prima gaat doen. Als hij naar Duitsland gaat denk ik dat hij daar prima past, met zijn loopvermogen en fysieke kwaliteiten", geeft de oud-aanvaller aan.

Van Bronckhorst sloot zondag geen enkel scenario uit. "Of er voor Sofyan nog een toekomst is bij Feyenoord ligt aan hemzelf en wat hij zelf wil", zei de oefenmeester. "Wat hij wil weet ik en daarom kies ik voor andere mensen. Hij heeft aangegeven dat hij het liefst weg wil bij Feyenoord, daarom maak ik nu andere keuzes. Hierdoor houd ik geen rekening meer met hem in de plannen."