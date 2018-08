Van den Brom haalt zijn gram: ‘Daar hoorde ik nu al niemand meer over’

AZ won zondagmiddag met 1-4 van FC Emmen, waardoor de Alkmaarders bovenaan staan in de Eredivisie. De ploeg van trainer John van den Brom wist vorige week namelijk ook met ruime cijfers te winnen van NAC Breda (5-0). “Als je vier goals maakt in een uitwedstrijd, ben je altijd blij”, begint de oefenmeester na afloop tegenover FOX Sports.

“Maar ik zeg heel eerlijk: ik ben minder blij over de manier waarop we hebben gespeeld”, vervolgt Van den Brom, die wijst naar het spel van Emmen. “Alle credits voor hen. Maar wij kunnen beter dan we vandaag hebben laten zien. De vastigheid die wij als team hebben, heb ik te weinig gezien. Het klinkt makkelijk als je met 1-4 wint, maar je moet altijd kritisch blijven.”

Critici zeiden dat AZ met het vertrek van Alireza Jahanbakhsh en Wout Weghorst naar respectievelijk Brighton & Hove Albion en VfL Wolfsburg te veel doelpunten zou hebben ingeleverd en dat de Alkmaarders dit niet goed hebben opgevangen. “Het is mooi dat we nu negen goals hebben gemaakt in twee duels. Vorige week ging het alleen maar over hoe wij de veertig goals van Wout en Ali gaan opvangen. Daar hoorde ik nu al niemand meer over.”

Van den Brom stelt dat dit ook als een compliment kan worden opgevat naar de nieuwe spelers van AZ. “Oussama Idrissi scoort er vandaag twee, dat is altijd lekker voor een buitenspeler. Myron Boadu pikt ook weer zijn goaltje mee, een echte spitsengoal. En zo gaat dat maar door. Er staan altijd weer nieuwe jongens op, dat is het mooie aan ons.”