Opluchting in De Kuip: ‘Het was niet goed genoeg, Feyenoord-onwaardig’

Met een 3-0 overwinning op Excelsior zondagmiddag verschafte Feyenoord trainer Giovanni van Bronckhorst weer wat lucht. De oefenmeester staat onder druk in Rotterdam na de rampzalige seizoensstart en is na afloop de stadsderby dan ook opgelucht.

Van Bronckhorst zegt voor de camera van FOX Sports ‘heel blij’ te zijn met de drie punten. "Als je thuis met 3-0 wint ben je blij met het resultaat. Vooral in de eerste helft kregen we een aantal goede kansen om vaker te scoren", zo laat hij weten. "In de tweede helft, na de 2-0, leek het alsof er iets van ons af viel en dan creëren we nog meer kansen om te scoren."

Van Bronckhorst stipt aan dat zijn ploeg een zwaar programma achter de rug heeft. "Je zag in de wedstrijd dat het de vijfde wedstrijd in twee weken voor ons was. Dat zag je in de energie van de spelers", vervolgt hij. "We hebben een week om ons voor te bereiden op de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Die tijd hebben we ook nodig. Gelukkig is een aantal jongens weer terug, de selectie is weer wat breder. Afgelopen weken hebben veel kracht gekost. Mooi dat we nu rustig kunnen toewerken naar de volgende wedstrijd."

De Feyenoord-coach is tot slot te spreken is over hetgeen Mohamed El Hankouri, Jeremiah St. Juste en Yassin Ayoub brachten als invallers. El Hankouri zorgde als linksbuiten regelmatig voor dreiging, terwijl Ayoub aangever was bij de 2-0 van St. Juste . "De wissels brachten nieuwe energie en dynamiek in de ploeg, dat heeft het verschil gemaakt", zo besluit hij.

Jordy Clasie maakte tegen Excelsior een prima indruk. De middenvelder werd na de wedstrijden tegen De Graafschap (2-0 nederlaag) en AS Trencin (1-1) nog volop bekritiseerd. "Het kan natuurlijk altijd beter. Ik moet wat meer ritme proberen te krijgen, maar bij vlagen ging het vandaag goed. Maar ik ben met name blij met de drie punten", aldus Clasie. "Het waren een paar moeilijke weken, waarin we dramatisch hebben gepresteerd. Natuurlijk was het vandaag ook niet heel erg goed en we moeten ook niet te hard van stapel lopen. Met alle respect, maar deze wedstrijden moet je gewoon winnen als Feyenoord zijnde. Dat hebben we gelukkig gedaan, dus we zijn blij met de drie punten."

"We weten zelf ook hartstikke goed dat we afgelopen weken dramatisch hebben gespeeld en dat we niet veel goals hebben gemaakt", zo vervolgt hij. "De scherpte was er op dat moment niet. Dan kun je negatief gaan doen en elkaar afkraken, maar iedereen in de ploeg weet wat er gaande was. Het was niet goed genoeg, het was Feyenoord-onwaardig en dat hebben we ook naar elkaar toe uitgesproken."