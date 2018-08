‘Positivo’ Van Persie: ‘Zij moeten ook gewoon deelnemen aan het proces’

Feyenoord boekte zondagmiddag in de eigen Kuip tegen Excelsior de eerste overwinning van het seizoen. Robin van Persie opende na ruim een kwartier voetballen de score, waarna de geplaagde ploeg van Giovanni van Bronckhorst in de slotfase via Jeremiah St. Juste en Jan-Arie Van der Heijden uitliep naar riante score (3-0).

Voor Feyenoord kwam de overwinning precies op het juiste moment. De havenclub had vorige week op de openingsspeeldag immers verloren bij De Graafschap (2-0), waarna midweeks tegen AS Trencin (1-1) uitschakeling volgde in de derde voorronde van de Europa League. "Het klinkt gek, maar in de groep was er geen onrust", vertelt Van Persie na afloop voor de camera van FOX Sports. "We zijn bezig met een proces. Ik hoor de mensen thuis al denken: heb je hem weer, die positivo. Maar het is echt zo."

De 35-jarige vedette stelt dat het proces waarmee Feyenoord bezig is, tijd kost. "Dat kan niet gefixt zijn in een week. Dat duurt soms gewoon eventjes. In dat proces zie je dat we elke dag stappen maken. De bereidheid is groot, iedereen wil beter worden. Ik ook. Ik wil ook beter worden, ik wil ook leren. Ik kan ook leren van Gio, van andere spelers. Iedereen staat heel erg open voor elkaar. Dat moeten we vooral blijven doen, dat is ongeacht winst of verlies of gelijkspel."

Van Persie stelt dat ook Sofyan Amrabat en Jean-Paul Boëtius nog altijd deel uitmaken van het proces, ondanks dat het tweetal geen toekomst lijkt te hebben bij Feyenoord. "Zij moeten ook gewoon deelnemen aan het proces, ook als ze weg willen. Ze zijn nu nog Feyenoorders, ik zie niet in waarom dat zou moeten veranderen", besluit de veteraan.