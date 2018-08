Feyenoord maakt er drie in derby en voorkomt grotere crisis

Feyenoord heeft een nog grotere crisis afgewend. De Rotterdammers begonnen het seizoen met een nederlaag tegen De Graafschap en werden donderdag uitgeschakeld in Europees verband, maar zondag won het team van Giovanni van Bronckhorst van Excelsior. Zonder groots te spelen boekte Feyenoord een 3-0 zege, dankzij treffers van Robin van Persie, Jeremiah St. Juste en Jan-Arie van der Heijden.

In het duel met AS Trencín van donderdag kreeg Feyenoord kans op kans, maar tegen Excelsior ging het minder makkelijk. Desondanks was de ruststand beter vanuit het oogpunt van Feyenoord: na 45 minuten leidde de thuisploeg met 1-0. In de achttiende minuut zorgde Van Persie voor het openingsdoelpunt, na goed voorbereidend werk van Jordy Clasie en Sam Larsson. De middenvelder opende met een fraaie bal op Larsson, die meters maakte en uiteindelijk Van Persie lanceerde met een scherpe pass. De spits handelde razendsnel en schoof de bal beheerst achter keeper Sonny Stevens.

Tot dat moment was de grootste kans voor Excelsior: in de openingsfase pareerde Justin Bijlow diens schot vanaf ruim tien meter. Voor Feyenoord was Larsson gevaarlijk geworden, met een schot dat door Stevens werd gekeerd. Na de 1-0 ging Feyenoord niet veel beter voetballen. De thuisploeg creëerde weinig kansen en mocht van geluk spreken dat Excelsior vaak slordig opereerde in dreigend ogende counters. Een licht fluitconcert viel Feyenoord vlak voor rust ten deel, en na het rustsignaal klonk voorzichtig applaus.

Het thuis- en uitpubliek zorgden in minuut 19.02, naar het oprichtingsjaar van Excelsior, nog voor een hoogtepunt: vanuit het uitvak werden knuffels gegooid die bestemd zijn voor patiënten van het Sophia Kinderziekenhuis, waarna het You'll Never Walk Alone neerdaalde vanaf de tribunes. De tweede helft was qua veldspel vergelijkbaar met de eerste. Feyenoord was dominant, maar veel viel er voor de supporters niet te genieten. Excelsior was niet bij machte om de stadsgenoot in de problemen te brengen.

Dertien minuten voor tijd mocht het publiek toch weer juichen. Feyenoord zocht een gaatje met een aanval over vele schijven en uiteindelijk kwam de bal via Yassin Ayoub terecht bij St. Juste. Die kreeg te veel tijd om uit te halen, vond de ruimte en schoot overtuigend raak. Van Persie had er vervolgens 3-0 van moeten maken, maar schoot vanaf enkele meters afstand op de lat. Aan de overzijde trof Denis Mahmudov de paal met een vlammend afstandsschot. Vervolgens zorgde Van der Heijden met een fraaie hakbal voor de eindstand.