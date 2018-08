Liverpool verlengt tot 2023 en stalt middenvelder in de Bundesliga

Marko Grujic gaat voetballen bij Hertha BSC. Liverpool maakt zondagmiddag via de officiële kanalen bekend dat de middenvelder voor een seizoen wordt verhuurd aan de Duitse club. De Engelse topclub laat weten dat de Servisch international zijn contract bij the Reds nog heeft verlengd tot medio 2023 alvorens hij actief gaat worden voor de Bundesliga-club.

De 22-jarige middenvelder werd al weken in verband gebracht met een vertrek bij Liverpool, aangezien manager Jürgen Klopp weinig speeltijd zou gunnen aan de Serviër. Crystal Palace, Cardiff City, Middlesbrough, Torino, CSKA Moskou en Olympique Lyon hadden naar verluidt interesse in Grujic, maar Hertha heeft uiteindelijk een deal met Liverpool beklonken.

Grujic mocht vorig seizoen slechts zes keer opdraven in de hoofdmacht van Liverpool bij een officiële wedstrijd, met 109 minuten tot gevolg. In totaal had de middenvelder veertien wedstrijden voor the Reds achter de rug. Afgelopen januari werd besloten hem voor een halfjaar te stallen bij Cardiff City, dat promotie naar de Premier League wist af te dwingen.