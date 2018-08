Bayern overweegt transfers: ‘Hij heeft het gevoel dat hij niet genoeg speelt’

Uli Hoeness heeft nogmaals uitgehaald naar Mesut Özil. De middenvelder heeft na het WK een punt achter zijn interlandloopbaan gezet, mede vanwege vormen van racisme en respectloosheid die hem ten deel zijn gevallen. Verschillende bekende figuren uit de Duitse voetbalwereld zijn kritisch op de argumentatie van Özil en de president van Bayern München blijft eveneens kritisch.

“Als Joachim Löw (bondscoach Duitsland, red.) wat vaker naar Arsenal was gegaan, had hij Özil gezien zijn sportieve prestaties niet geselecteerd voor het WK”, aldus Hoeness tegenover Sky. De sportbestuurder is ook kritisch op de prestaties van de andere spelers van Duitsland op het WK: “Ik heb niet veel hardwerkende mensen gezien.”

“Sommigen slenterden over het veld. Ik spreek ook zeker over spelers van Bayern München, behalve Manuel Neuer”, vervolgt Hoeness, die rekening houdt met een vertrek van Jérôme Boateng en Sebastian Rudy. “We zouden blij zijn als hij (Boateng, red.) bleef, beslissingen hierover zullen komende week genomen worden. Hij is een fantastische speler.”

“En Sebastian is erg ambitieus en wil spelen. Hij heeft het gevoel dat hij niet genoeg speelt hier. Als hij zegt dat hij wil vertrekken, dan streven wij ernaar een oplossing te zoeken als het bedrag juist is”, aldus Hoeness, die blij is met Niko Kovac als nieuwe trainer, ondanks dat de Kroaat niet de eerste optie was: “Heynckes was eerste keus en Tuchel informeerde dat hij naar Parijs ging.”