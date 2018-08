Rangers FC mogelijk direct naar groepsfase EL vanwege visaproblemen

Komende donderdag staat in de laatste voorronde van de Europa League de heenwedstrijd tussen Rangers FC en FC Ufa op het programma. De Russische ploeg moet afreizen naar Schotland om een goede stap richting de groepsfase van het Europese toernooi te zetten, maar mogelijk gooien problemen met het verkrijgen van visums roet in het eten.

Shamil Gazizov, president van FC Ufa, laat weten dat er twijfels zijn of ze wel naar Glasgow mogen afreizen, gezien de politieke spanningen tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland. “We zijn er flink mee bezig om visums te verkrijgen, maar iedereen moet begrijpen dat dit een erg lastige situatie is. Na de wedstrijd tegen Dinamo Moskou (maandag, red.) gaan we naar de Britse ambassade”, wordt Gazizov geciteerd door diverse media.

“We hopen dat zij daar het proces kunnen versnellen, maar we weten maandag in ieder geval wat er gaat gebeuren. We zijn ons verteld dat zelfs het versnelde proces minimaal vijf dagen in beslag neemt, dus dat betekent geen goed nieuws voor ons.” Mocht FC Ufa niet afreizen naar Schotland, dan moet de club naar verluidt de plek in de groepsfase afstaan aan de ploeg van Steven Gerrard.

Het is niet de eerste keer dat sporters uit Rusland niet kunnen afreizen naar het Verenigd Koninkrijk. Zo mocht een jeugdploeg van Spartak Moskou deze zomer niet naar Noord-Ierland vertrekken. “We zijn erg teleurgesteld dat politieke kwesties invloed kunnen hebben op sportieve en culturele evenementen. Ze hebben de ontwikkeling van onze spelers gedwarsboomd”, zo reageerde Spartak.