‘Man van honderd miljoen euro’ hakt knoop door en verlengt contract

Leon Bailey gaat voorlopig nergens heen. De begeerde aanvaller heeft zijn contract bij Bayer Leverkusen zondag met een jaar verlengd, tot medio 2023. Naar verluidt bracht AS Roma deze maand nog een bod van veertig miljoen euro uit op Bailey, die voor het sluiten van de Engelse transfermarkt ook met Liverpool Chelsea in verband werd gebracht.

Eerder deze maand beaamde Bailey in gesprek met Kicker nog dat er concrete interesse in hem was. "Ik wil niets beloven. Het volgende kan ik over de interesse zeggen: ik ben volledig gefocust om me als jonge speler te ontwikkelen. Dat is waar ik me nu op concentreer. Als een club mij wil hebben, zorgt mijn management en Bayer Leverkusen daarvoor. Zij zullen de beslissing nemen", gaf het talent aan.

De Jamaicaan kwam in januari 2017 voor 13,5 miljoen euro over van KRC Genk en sindsdien heeft hij 12 keer gescoord en 7 assists afgeleverd in 44 wedstrijden. In mei deed het verhaal de ronde dat Bayern München zich met zestig miljoen euro had gemeld bij Bayer Leverkusen, maar inmiddels zou de interesse van der Rekordmeister zijn bekoeld. Leverkusen zou, mocht het toch tot een transfer komen, azen op een bedrag van circa honderd miljoen euro voor de 21-jarige Bailey.

Deze zomer liet Leverkusen doelman Bernd Leno al vertrekken: Arsenal betaalde 22 miljoen euro voor hem. Verder vertrokken geen basiskrachten bij de club, terwijl linksbuiten Paulinho voor 18,5 miljoen euro werd overgenomen van Vasco da Gama en rechtsback Mitchell Weiser voor 12 miljoen euro overkwam van Hertha BSC.