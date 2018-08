‘Ik hoop dat ze Ronaldo gaan missen en het gebrek aan goals gaan voelen’

Cristiano Ronaldo ruilde Real Madrid deze zomer in voor een dienstverband bij Juventus en de Portugees debuteerde zaterdagavond met een zwaarbevochten 2-3 overwinning tegen Chievo. De Koninklijke moet het na negen jaar zonder de wereldster doen en Sergio Busquets denkt dat de afwezigheid van Ronaldo consequenties kan hebben voor de Spaanse grootmacht.

“Ik hoop dat ze Ronaldo gaan missen en het gebrek aan goals gaan voelen”, wordt de middenvelder van Barcelona geciteerd door El Pais. “Maar ik ken de coach (Julen Lopetegui, red.) en hij zal Madrid meer een team gaan maken.” Na afloop van de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Alavés is Busquets lovend over de sterspeler van Barcelona, Lionel Messi, die twee keer wist te scoren.

“Hij zet de tegenstander op het verkeerde been, scoort doelpunten en creëert ze. Hoe vaker hij aan de bal is, de beter dat wij zijn. Het is logisch dat het spel via hem gaat. Het is niet afhankelijk zijn van Messi, het is gewoon slim zijn en gebruikmaken van de beste speler ter wereld. Als ik de bal heb, probeer ik hem te vinden. Soms te vaak, maar ik ben bereid dat risico te nemen.”

Het gemis van Andrés Iniesta, die naar Vissel Kobe is vertrokken, gaat Barcelona natuurlijk missen, aldus de Spaans international. “Niet alleen als speler, maar ook in de kleedkamer. Net als Carles Puyol, Xavi en Victor Valdés was hij een leider. Het moeilijkste zal worden als Messi vertrekt. Maar het is beter om er nu niet over na te denken en om te genieten van het moment”, besluit Busquets.