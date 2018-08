VIDEO - Schitterende treffers van Immobile en Insigne in Serie A

Napoli begon het seizoen in de Serie A zaterdagavond met een zwaarbevochten 1-2 zege op Lazio. De Romeinen kwamen op voorsprong via Ciro Immobile, maar Arek Milik bracht de stand in evenwicht en Lorenzo Insigne bepaalde op prachtige wijze de eindstand. In onderstaande video is de samenvatting van de kraker te zien.